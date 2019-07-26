В Хабаровском крае после инцидента с дракой задержана директор лагеря

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В Хабаровском крае задержана директор детского лагеря, в котором ребёнок в ходе драки получил травмы.
В Хабаровском крае после инцидента с дракой задержана директор лагеря
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«В рамках расследования уголовного дела задержана 37-летняя женщина — генеральный директор ООО «Фрегат ДВ», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета. 

Дело возбуждено по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, во вторник, 23 июля, в лагере произошёл конфликт между подростками, в результате чего 11-летнему мальчику были нанесены травмы. В настоящее время он находится в больнице.

Ранее был арестован директор лагеря «Холдоми», в котором произошёл пожар.

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