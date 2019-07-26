СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия

Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.

По данным издания, это может быть связано с тем, что импортёры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.

Отмечается, что в будущем представители бизнеса будут вынуждены выплачивать 20%-й налог на добавленную стоимость.

«Пальмовое масло в чистом виде не используется в кондитерской промышленности, из него производят жиры различного назначения, в том числе маргарин и спреды... Из-за роста НДС стоимость сырья может вырасти до 10% в зависимости от содержания в нём пальмового масла», — пояснила исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова.

По её словам, НДС на пальмовое масло вырастет приблизительно через полгода.

24 июля Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий увеличение ставки налога на добавленную стоимость для пальмового масла до 20%.

ФАН передавало, что комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам поддержал инициативу.