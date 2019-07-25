В Госдуме предложили увеличить количество баллов ЕГЭ за золотую медаль

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Депутаты от «Справедливой России» внесли в Государственную думу законопроект об увеличении количества дополнительных баллов ЕГЭ за особые заслуги в учёбе.
В Госдуме предложили увеличить количество баллов ЕГЭ за золотую медаль
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Согласно инициативе, количество дополнительных баллов вуз будет определять самостоятельно, но их количество не может быть меньше 11. 

«В 2019 году максимальное количество баллов было установлено в пределах десяти, что по сравнению с баллами, полученными на ЕГЭ, несущественно. Такой подход, по нашему мнению, нивелирует успехи детей за период обучения в средней школе и создаёт неравные возможности для граждан, поступающих в различные образовательные организации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Право на дополнительные баллы к результатам ЕГЭ имеют выпускники, награждённые медалью «За особые успехи в учении».

Ранее в Госдуме оценили идею о бесплатном высшем образовании в некоторых регионах.

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