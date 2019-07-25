В Госдуме предложили увеличить количество баллов ЕГЭ за золотую медаль

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Государственную думу законопроект об увеличении количества дополнительных баллов ЕГЭ за особые заслуги в учёбе.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Согласно инициативе, количество дополнительных баллов вуз будет определять самостоятельно, но их количество не может быть меньше 11.

«В 2019 году максимальное количество баллов было установлено в пределах десяти, что по сравнению с баллами, полученными на ЕГЭ, несущественно. Такой подход, по нашему мнению, нивелирует успехи детей за период обучения в средней школе и создаёт неравные возможности для граждан, поступающих в различные образовательные организации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Право на дополнительные баллы к результатам ЕГЭ имеют выпускники, награждённые медалью «За особые успехи в учении».

Ранее в Госдуме оценили идею о бесплатном высшем образовании в некоторых регионах.