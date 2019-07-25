В Госдуме прокомментировали предложение сделать программу маткапитала бессрочной

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член партии КПРФ Тамара Плетнёва в беседе с НСН прокомментировала предложение сделать программу материнского капитала бессрочной.

«Маткапитал, конечно же, на демографическую ситуацию влиять будет, но всё равно это не панацея от всех бед. Нам нужно демографическую ситуацию продумывать очень серьёзно», — заявила она.

По словам депутата, необходимы и другие меры.

Ранее первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.

В июне вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила, что в стране планируется увеличение материнского капитала.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил, что маткапитал планируют проиндексировать с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей.