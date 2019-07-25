В Госдуме прокомментировали предложение сделать программу маткапитала бессрочной

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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член партии КПРФ Тамара Плетнёва в беседе с НСН прокомментировала предложение сделать программу материнского капитала бессрочной.
В Госдуме прокомментировали предложение сделать программу маткапитала бессрочной
  • ©pixabay.com

«Маткапитал, конечно же, на демографическую ситуацию влиять будет, но всё равно это не панацея от всех бед. Нам нужно демографическую ситуацию продумывать очень серьёзно», — заявила она.

По словам депутата, необходимы и другие меры.

Ранее первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.

В июне вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила, что в стране планируется увеличение материнского капитала.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил, что маткапитал планируют проиндексировать с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей.

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