В Госдуме прокомментировали предложение сделать программу маткапитала бессрочной
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«Маткапитал, конечно же, на демографическую ситуацию влиять будет, но всё равно это не панацея от всех бед. Нам нужно демографическую ситуацию продумывать очень серьёзно», — заявила она.
По словам депутата, необходимы и другие меры.
Ранее первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
В июне вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила, что в стране планируется увеличение материнского капитала.
В свою очередь, министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил, что маткапитал планируют проиндексировать с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей.