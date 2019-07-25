В Минтруде считают, что программа маткапитала должна быть бессрочной

Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.

«Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой. Не только бессрочной, но и, может быть, более даже существенной», — цитирует его РИА Новости.

В июне вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила, что в стране планируется увеличение материнского капитала.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил, что маткапитал планируют проиндексировать с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей.