Психологи рассказали о плюсах работы летом

Психологи рассказали о положительных сторонах работы в разгар летних отпусков. Позиции специалистов по данному вопросу приводит РИА Новости.

Так, по мнению психолога Ольги Маховской, летом снижается контроль за сотрудниками со стороны руководства.

«Летом хорошо ходить на работу, потому что очень сильно снижается контроль. Сотрудники уходят, и мы с благодарностью относимся к тем, кто остаётся на посту. Они оказываются «вне поля зрения», — сказала она.

Работа летом, по её мнению, также хороша для интровертов в связи с тем, что в офисе в этот период находится меньше сотрудников.

А отдохнуть, по словам специалиста, можно осенью, в бархатный сезон, когда цены на путёвки значительно ниже летних.

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