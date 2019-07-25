Психологи рассказали о плюсах работы летом
Так, по мнению психолога Ольги Маховской, летом снижается контроль за сотрудниками со стороны руководства.
«Летом хорошо ходить на работу, потому что очень сильно снижается контроль. Сотрудники уходят, и мы с благодарностью относимся к тем, кто остаётся на посту. Они оказываются «вне поля зрения», — сказала она.
Работа летом, по её мнению, также хороша для интровертов в связи с тем, что в офисе в этот период находится меньше сотрудников.
А отдохнуть, по словам специалиста, можно осенью, в бархатный сезон, когда цены на путёвки значительно ниже летних.
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