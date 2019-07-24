Россияне рассказали об идеальном отпуске

Россияне рассказали, каким должен быть идеальный отпуск. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на результаты опроса, проведённого исследовательским центром портала Superjob.

Оптимальная продолжительность отдыха, по мнению 31% респондентов, составляет четыре недели.

Две и три недели назвали идеальными по 21%. Более четырёх недель хотели бы отдыхать 15% россиян. Десять дней считают достаточными 4% опрошенных.

Любимым видом отдыха респонденты назвали путешествия по другим городам и странам (29%). Пляжный отдых выбрали 23%, деревню и дачу — 13%.

По 7% участников опроса предпочли рыбалку, турпоходы и домашний отдых.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал рост количества путешествий россиян за границу.