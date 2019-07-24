Россияне рассказали об идеальном отпуске

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Россияне рассказали, каким должен быть идеальный отпуск. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на результаты опроса, проведённого исследовательским центром портала Superjob.
Россияне рассказали об идеальном отпуске
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Оптимальная продолжительность отдыха, по мнению 31% респондентов, составляет четыре недели.

Две и три недели назвали идеальными по 21%. Более четырёх недель хотели бы отдыхать 15% россиян. Десять дней считают достаточными 4% опрошенных.

Любимым видом отдыха респонденты назвали путешествия по другим городам и странам (29%). Пляжный отдых выбрали 23%, деревню и дачу — 13%.

По 7% участников опроса предпочли рыбалку, турпоходы и домашний отдых.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал рост количества путешествий россиян за границу.

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