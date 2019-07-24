Россияне рассказали об идеальном отпуске
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- РИА Новости
Оптимальная продолжительность отдыха, по мнению 31% респондентов, составляет четыре недели.
Две и три недели назвали идеальными по 21%. Более четырёх недель хотели бы отдыхать 15% россиян. Десять дней считают достаточными 4% опрошенных.
Любимым видом отдыха респонденты назвали путешествия по другим городам и странам (29%). Пляжный отдых выбрали 23%, деревню и дачу — 13%.
По 7% участников опроса предпочли рыбалку, турпоходы и домашний отдых.
Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал рост количества путешествий россиян за границу.