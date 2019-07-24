Петербургские профессора прокомментировали сообщения о высокой зарплате

Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Сергей Александров в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о высокой заработной плате.

«Оклад у всех примерно одинаковый и составляет порядка 60 тысяч», — заявил он.

По его словам, в понятие зарплаты, помимо оклада, входят различные гранты и хозяйственные договоры, поэтому в общей сложности каждый профессор может получать достаточно крупную сумму.

Со своей стороны, профессор Санкт-Петербургского технологического института Анатолий Малыгин заявил, что у него как у заведующего кафедрой зарплата составляет около 60 тыс.

«Плюс официальные надбавки, которые выплачивают периодически в течение года. У нас работает рейтинговая система преподавателей, в соответствии с ней выплачиваются надбавки. Вместе с ними у меня «грязными» выходит в районе 100 тыс. Но не 120», — пояснил он.

Ранее Росстат назвал самую распространённую зарплату в стране.