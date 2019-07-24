Госдума приняла закон о регулировании работы фитнес-центров

Государственная дума приняла закон о совершенствовании деятельности фитнес-центров в России.

Согласно законопроекту, «фитнес-центры являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию».

Как сообщает РИА Новости, поправкой ко второму чтению фитнес-центрам было предоставлено право осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО.

Также фитнес-центры обязали привлекать квалифицированных работников.

Ранее Госдума приняла закон о повышении НДС на пальмовое масло.