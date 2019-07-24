Эксперт рассказала о программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей с хроническими соматическими заболеваниями»

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Заведующая кафедрой факультета клинической и специальной психологии МГППУ Юлия Куртанова в беседе с РИА Новости рассказала о новой магистерской программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей с хроническими соматическими заболеваниями».
Эксперт рассказала о программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей с хроническими соматическими заболеваниями»
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

«Заболевания у всех детей разные, но для нас важен не сам диагноз, а та ситуация, в которой оказался ребёнок. Многие из них живут со своими болезнями всю жизнь; бывает, что длительное время находятся в стационаре. Например, в ожидании пересадки почки пациенты могут целый год жить в больнице», — заявила она.

По её словам, многие из таких пациентов школьного возраста.

Как отметила Куртанова, нужно готовить специалистов, способных не просто обучать детей, а делать это в условиях стационара, с учётом всей специфики.

«Около 9 млн российских детей нуждаются в подобных специалистах. Во-первых, это все дети, которые лежат в стационарах. Во-вторых, эти дети, у которых после длительного лечения возникает проблема по реинтеграции их в социум», — сообщила эксперт.

Ранее, как сообщал Nation News, первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о разработке новых видов вакцин для детей.

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