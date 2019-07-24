Эксперт рассказала о программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей с хроническими соматическими заболеваниями»
- © Игорь Руссак
- РИА Новости
«Заболевания у всех детей разные, но для нас важен не сам диагноз, а та ситуация, в которой оказался ребёнок. Многие из них живут со своими болезнями всю жизнь; бывает, что длительное время находятся в стационаре. Например, в ожидании пересадки почки пациенты могут целый год жить в больнице», — заявила она.
По её словам, многие из таких пациентов школьного возраста.
Как отметила Куртанова, нужно готовить специалистов, способных не просто обучать детей, а делать это в условиях стационара, с учётом всей специфики.
«Около 9 млн российских детей нуждаются в подобных специалистах. Во-первых, это все дети, которые лежат в стационарах. Во-вторых, эти дети, у которых после длительного лечения возникает проблема по реинтеграции их в социум», — сообщила эксперт.
Ранее, как сообщал Nation News, первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о разработке новых видов вакцин для детей.