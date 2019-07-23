Суд в Москве продлил арест Абызова

Басманный суд Москвы продлил арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова до 25 октября, сообщает ТАСС.

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Абызову на три месяца, то есть до 25 октября», — огласил постановление судья Артур Карпов.

Также аналогичное решение суд принял в отношении двух других фигурантов дела.

Экс-министру инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. По версии СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.

Сообщалось, что суды арестовали имущество Абызова на сумму более 20,6 млрд рублей.