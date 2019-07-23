Суд в Москве продлил арест Абызова
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«Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Абызову на три месяца, то есть до 25 октября», — огласил постановление судья Артур Карпов.
Также аналогичное решение суд принял в отношении двух других фигурантов дела.
Экс-министру инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. По версии СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.
Сообщалось, что суды арестовали имущество Абызова на сумму более 20,6 млрд рублей.