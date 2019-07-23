В Минсельхозе рассказали об изменениях в закон о рекламе для развития винного туризма

Для развития винного туризма в России будут внесены изменения в закон о рекламе, сообщила RT заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. Она рассказала, какие условия необходимо будет соблюдать виноделам, чтобы рекламировать своё вино.

«Наше предложение об изменении в закон «О рекламе» разработано исходя из того, что вино — алкогольная продукция, и она не должна затрагивать определённые категории населения. Поэтому сейчас у нас достаточно разумное предложение: это возможность рекламы только на билбордах, то есть на рекламных конструкциях вдоль дорог общего пользования, которые могут быть размещены в радиусе 200 км от соответствующей винодельни, где производится вино защищённого наименования места происхождения», — рассказала замминистра.

Лут пояснила, что есть определённые ограничения. В частности, билборды не должны находиться ближе 5 км от аэропортов и 1 км от гостиниц и торговых центров. Поскольку большинство винодельческих хозяйств находится на юге страны, реклама вина будет сосредоточена именно там.

«Такой винный туризм может стать одним из основных факторов сельскохозяйственного туризма, который мы сейчас в рамках нашей государственной программы развития сельских территорий планируем развивать», — заявила Лут.

По её словам, планируются и другие мероприятия для популяризации отечественных вин.

«Есть поручение Алексея Гордеева (зампредседателя правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии. — RT) сделать приоритизацию в меню ресторанов российского вина. На наш взгляд, это правильно. Необходимо разумно подходить к этому в переходный период, чтобы у точек общепита были минимальные затраты на изменения меню. Также мы обсуждали вопрос этикетки. Есть поручение председателя правительства сделать на этикетке визуальное отличие вина, произведённого из российского винограда, от вина, сделанного из импортного виноматериала», — отметила она.

Для развития винного туризма на Юге России будет разрешена реклама вина на билбордах

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