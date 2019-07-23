В Удмуртии почти 14 тысяч человек обратились за медпомощью с начала сезона активности клещей
- © pixabay.com
Пострадали 11,2 тыс. взрослых и 2,6 тыс. детей до 17 лет.
Больше всего обращений в Ижевске — 50,9%.
С начала сезона 9,15 тыс. клещей исследованы на наличие возбудителя клещевого энцефалита. В 5% случаев возбудитель обнаружен.
В 3049 из 6805 клещей (44,8%) выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
Ранее Newinform сообщало, что Роспотребнадзор рассказал о профилактике укусов клещей.