В Удмуртии почти 14 тысяч человек обратились за медпомощью с начала сезона активности клещей

В Удмуртии 13,8 тыс. человек обратились в медицинские организации с начала сезона активности клещей, передаёт Udm-Info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

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Пострадали 11,2 тыс. взрослых и 2,6 тыс. детей до 17 лет. Больше всего обращений в Ижевске — 50,9%. С начала сезона 9,15 тыс. клещей исследованы на наличие возбудителя клещевого энцефалита. В 5% случаев возбудитель обнаружен. В 3049 из 6805 клещей (44,8%) выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Ранее Newinform сообщало, что Роспотребнадзор рассказал о профилактике укусов клещей.