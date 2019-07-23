В СК и МВД рассказали подробности деятельности банды «Емели»

Организованное преступное сообщество Николая Емельянова, также известное как банда «Емели», насчитывало до 70 человек и совершило около 50 преступлений, сообщают представители Следственного комитета и Министерства внутренних дел России.

«Численность группировки была значительной, по некоторым подсчётам, это около 70 человек — это как взрослые люди, так и молодёжь», — цитирует РИА Новости руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калужской области подполковника юстиции Дмитрия Рыженко.

Он также добавил, что участники сообщества убили нескольких представителей преступного мира в борьбе за власть, вымогали деньги у бизнеса.

Отмечается, что в 2009 году дело банды начали расследовать как «рядовое убийство», однако со временем стало ясно, что масштаб преступлений значительно шире.

«Группировка отличалась от других очень жёсткой дисциплиной и специализировалась на совершении заказных убийств, в основном на территориях Брянской и Смоленской областей», — рассказал заместитель начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс, ГУУР МВД России полковник полиции Евгений Кузин.

По его словам, процесс над бандой осложняло давление на свидетелей. Повторный процесс в 2019 году проводился в Московском окружном военном суде, свидетели имели государственную защиту, так как им поступали угрозы.

Ранее семеро участников банды были приговорены к разным срокам заключения судом Калужской области.

Предполагаемый лидер ОПГ Николай Емельянов уже несколько лет находится в розыске.

5 июля в Забайкалье было предъявлено обвинение шестерым участникам ОПГ, которая действовала в Москве и Читинской области в 1990-е годы.