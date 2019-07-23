Около 40 самолётов и вертолётов примут участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе

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Около 40 самолётов и вертолётов Черноморского флота и Южного военного округа примут участие в праздновании Дня Военно-морского флота России в Севастополе, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Около 40 самолётов и вертолётов примут участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе
  • Самолет-разведчик Су-24МР / © Виталий Аньков
  • РИА Новости

В частности, это фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты-разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25, многофункциональные истребители Су-27, Су-30 и Су-34, противолодочные самолёты-амфибии Бе-12, военно-транспортные самолёты Ан-26, вертолёты Ка-52, Ми-8 и Ка-27 в противолодочном и спасательном вариантах.

Авиация будет задействована в 10 из 19 эпизодов праздника.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе провели первую тренировку парада в честь Дня ВМФ.

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