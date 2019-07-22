В Севастополе провели первую тренировку парада в честь Дня ВМФ

В Севастополе провели первую тренировку парада, посвящённого Дню Военно-морского флота России. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулёва.

РИА Новости

Участие принимали экипажи кораблей, личный состав армейского корпуса, пилоты морской авиации ЧФ, лётчики армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Следующая общая тренировка запланирована на 24 июля. Генеральная репетиция пройдёт 26 июля. «В ходе тренировок отрабатываются самые сложные эпизоды, в которых задействованы корабельная, береговая и авиационные компоненты. Проверяется хронометраж развёртывания сил для демонстрации боевых возможностей», — цитирует «Новый Севастополь» сообщение отдела информационного обеспечения ЧФ. Также оценивается необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности зрителей во время праздничных мероприятий. День ВМФ будет отмечаться 28 июля. Ранее сообщалось, что на сайте Минобороны России создан интерактивный раздел ко Дню ВМФ.