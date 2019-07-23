В Свердловской области намерены пересмотреть потребительскую корзину

В Свердловской области планируют пересмотреть потребительскую корзину, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального законодательного собрания.

Это произойдёт на заседании 30 июля.

Как заявила председатель областного парламента Людмила Бабушкина, жители региона стали правильнее питаться. Например, снизилось потребление белого хлеба, кисломолочных продуктов, вырос спрос на крупы, сметану и молоко.

В связи с этим депутаты рассмотрят вопрос об увеличении в продуктовой корзине объёма риса и муки и снижении объёма кефира и белого хлеба.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о стоимости потребительской корзины.