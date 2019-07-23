В Свердловской области намерены пересмотреть потребительскую корзину

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В Свердловской области планируют пересмотреть потребительскую корзину, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального законодательного собрания.
В Свердловской области намерены пересмотреть потребительскую корзину
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Это произойдёт на заседании 30 июля.

Как заявила председатель областного парламента Людмила Бабушкина, жители региона стали правильнее питаться. Например, снизилось потребление белого хлеба, кисломолочных продуктов, вырос спрос на крупы, сметану и молоко.

В связи с этим депутаты рассмотрят вопрос об увеличении в продуктовой корзине объёма риса и муки и снижении объёма кефира и белого хлеба.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о стоимости потребительской корзины.

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