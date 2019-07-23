Медведев раскритиковал губернатора Хабаровского края после ЧП в лагере

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев после пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае, в результате которого погибли четверо детей и 12 человек пострадали, раскритиковал работу региональных властей.
Медведев раскритиковал губернатора Хабаровского края после ЧП в лагере
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Смотрю, губернатор Хабаровского края (Сергей. — RT) Фургал сказал: «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный». Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности. А если знали, то почему разрешили?» — приводит РИА Новости слова главы кабмина на совещании с вице-премьерами. 

Медведев поручил разобраться с данной ситуацией и доложить ему о результатах проверки.

Ранее власти объявили в Хабаровском крае трёхдневный траур в связи с гибелью детей при пожаре в палаточном лагере.

СК возбудил по факту ЧП два уголовных дела: «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Директор лагеря Максим Кузнецов рассказал amurmedia.ru подробности произошедшего.

Пожар в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл в ночь на 23 июля. В лагере находились 189 детей.

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