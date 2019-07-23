Скворцова взяла на контроль оказание помощи пострадавшим под Хабаровском

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова взяла на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Скворцова взяла на контроль оказание помощи пострадавшим под Хабаровском
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения России В.И. Скворцовой», — приводит РИА Новости сообщение.

Пожар произошёл в ночь на 23 июля. По последним данным, в результате происшествия погибли трое детей.

СК возбудил два уголовных дела.

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