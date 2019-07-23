В Федерации автовладельцев России поддержали идею сузить парковочные места

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT оценил заявление главы проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского о том, что в России могут пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.

«На данный момент ширина парковочных мест регулируется с помощью строительных норм и правил. Инициатива по их уменьшению поможет городам эффективно использовать парковочное пространство. Благодаря уменьшению ширины и длины парковок могут появиться дополнительные парковочные места там, где сейчас остановка и стоянка запрещены по правилам дорожного движения», — считает Клевцов.

Эксперт также выразил надежду на то, что с помощью данной меры города смогут расширять бесплатное парковочное пространство.

Ранее Шумский сообщил, что в России могут пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.

Согласно предварительному национальному стандарту, который в настоящее время проходит общественное обсуждение, размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.