В Федерации автовладельцев России поддержали идею сузить парковочные места

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Анна Лушникова
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT оценил заявление главы проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского о том, что в России могут пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.
В Федерации автовладельцев России поддержали идею сузить парковочные места
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«На данный момент ширина парковочных мест регулируется с помощью строительных норм и правил. Инициатива по их уменьшению поможет городам эффективно использовать парковочное пространство. Благодаря уменьшению ширины и длины парковок могут появиться дополнительные парковочные места там, где сейчас остановка и стоянка запрещены по правилам дорожного движения», — считает Клевцов.

Эксперт также выразил надежду на то, что с помощью данной меры города смогут расширять бесплатное парковочное пространство.

Ранее Шумский сообщил, что в России могут пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.

Согласно предварительному национальному стандарту, который в настоящее время проходит общественное обсуждение, размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.

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