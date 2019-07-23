В Федерации автовладельцев России поддержали идею сузить парковочные места
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- РИА Новости
«На данный момент ширина парковочных мест регулируется с помощью строительных норм и правил. Инициатива по их уменьшению поможет городам эффективно использовать парковочное пространство. Благодаря уменьшению ширины и длины парковок могут появиться дополнительные парковочные места там, где сейчас остановка и стоянка запрещены по правилам дорожного движения», — считает Клевцов.
Эксперт также выразил надежду на то, что с помощью данной меры города смогут расширять бесплатное парковочное пространство.
Ранее Шумский сообщил, что в России могут пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.
Согласно предварительному национальному стандарту, который в настоящее время проходит общественное обсуждение, размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.