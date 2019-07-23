В России могут сократить размер парковочного места
Как сообщает газета «Известия», по действующим стандартам минимальные размеры парковочного места для легковушки составляют 5,3 на 2,5 м.
Согласно предварительному национальному стандарту (ПНСТ), который в настоящее время проходит общественное обсуждение, размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.
В частности, если парковка находится вдоль дороги, то допускается снизить минимальную ширину до 2 м, а длина практически не изменится. При этом, если она размечена под углом к проезжей части, то размер места составит 5 м на 2,5 м.
Как пояснил Шумский, подобная инициатива способствует тому, что водители в городах станут отказываться от больших автомобилей в пользу малолитражек.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве до конца лета появится ещё 20 парковочных мест для туристических автобусов.