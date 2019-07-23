В России могут сократить размер парковочного места

В России планируют пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках. Об этом сообщил глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

Как сообщает газета «Известия», по действующим стандартам минимальные размеры парковочного места для легковушки составляют 5,3 на 2,5 м.

Согласно предварительному национальному стандарту (ПНСТ), который в настоящее время проходит общественное обсуждение, размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.

В частности, если парковка находится вдоль дороги, то допускается снизить минимальную ширину до 2 м, а длина практически не изменится. При этом, если она размечена под углом к проезжей части, то размер места составит 5 м на 2,5 м.

Как пояснил Шумский, подобная инициатива способствует тому, что водители в городах станут отказываться от больших автомобилей в пользу малолитражек.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве до конца лета появится ещё 20 парковочных мест для туристических автобусов.