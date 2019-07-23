Семье погибшей при пожаре в Хабаровском крае девочки окажут помощь
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Как сообщает amurmedia.ru, данное решение было принято в ходе совещания, на котором присутствовал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
В настоящее время определяется объём помощи семьям пострадавших детей.
Представитель пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края сообщил ТАСС, что власти региона выплатят семье погибшей девочки 1 млн рублей.
Отмечается, что в соответствии с поручением губернатора во всех пришкольных и загородных оздоровительных лагерях Комсомольска будут проведены дополнительные проверки мер пожарной безопасности.
Пожар на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл 22 июля. Погиб один ребёнок, ещё три пострадали.