Семье погибшей при пожаре в Хабаровском крае девочки окажут помощь

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Администрация Комсомольска-на-Амуре окажет помощь родственникам девочки, погибшей при пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края.
Семье погибшей при пожаре в Хабаровском крае девочки окажут помощь
  • © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как сообщает amurmedia.ru, данное решение было принято в ходе совещания, на котором присутствовал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

В настоящее время определяется объём помощи семьям пострадавших детей.

Представитель пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края сообщил ТАСС, что власти региона выплатят семье погибшей девочки 1 млн рублей. 

Отмечается, что в соответствии с поручением губернатора во всех пришкольных и загородных оздоровительных лагерях Комсомольска будут проведены дополнительные проверки мер пожарной безопасности.

Пожар на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл 22 июля. Погиб один ребёнок, ещё три пострадали.

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