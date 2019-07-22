Медведев освободил от должности замруководителя Ростуризма

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замруководителя Ростуризма Николая Королёва.
Медведев освободил от должности замруководителя Ростуризма
  • РИА Новости

Распоряжение об увольнении было опубликовано на сайте кабмина.

Уточняется, что решение было принято в связи с соответствующей просьбой самого Королёва.

«Освободить Королёва Николая Вадимовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин принял прошение губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова об отставке. Российский лидер назначил врио главы региона Михаила Развожаева.

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