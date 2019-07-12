После прошения об отставке: Путин освободил от должности губернатора Севастополя

Владимир Путин принял прошение губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова об отставке. Президент назначил врио главы региона Михаила Развожаева. Овсянников поблагодарил жителей города и коллег за поддержку. В свою очередь, Развозжаев назвал свое назначение проявлением высокого доверия и ответственной задачей.

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Врио главы региона назначен Михаил Развожаев.

«Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Овсянников был назначен врио Севастополя в июле 2016 года, в сентябре 2017 года он победил первых всенародных выборах главы региона.

О назначении Развожаева Путин сообщил ему в ходе личной встречи.

«Владимир Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя», — сообщает пресс-служба Кремля.

Ушедший в отставку Овсянников поблагодарил жителей города и коллег за поддержку и работу по развитию города. Его обращение опубликовано на сайте правительства Севастополя.

«Благодарю всех севастопольцев, которые поддерживали меня на протяжении всех предыдущих лет, всех коллег за их кропотливую, упорную работу во благо города-героя Севастополя. За три года удалось сделать многое для развития города, повышения качества и комфорта жизни в нем», — сказал Овсянников.

Дмитрий Овсянников

© Правительство Севастополя

В свою очередь, Развожаев заявил, что считает своё новое назначение проявлением высокого доверия президента. Он также рассказал о намерении заслужить доверие жителей Севастополя.

«Сегодня президент назначил меня временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие президента», — написал Развожаев в своём Instagram-аккаунте.

Он добавил, что намерен приложить все усилия, чтобы «заслужить доверие севастопольцев».

«В ближайшее время вылечу в Севастополь, чтобы приступить к исполнению обязанностей», — подытожил Развожаев.

Вслед за уходом губернатора в отставку уйдёт правительство Севастополя, заявил вице-спикер законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин.

«Правительство будет отправлено в отставку естественно, но будет сохранять посты до назначения нового правительства», — цитирует РИА Новости Кулагина.

Он добавил, что новому руководителю города предстоит сформировать свою команду.

Отмечается, что выборы нового главы Севастополя состоялся лишь осенью 2020 года. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Севастополя Борис Колесников. По его словам, в 2019 году выборы главы региона провести невозможно.

«Законом определен единый день голосования: если бы отставка произошла до 1 июня (за 100 дней до дня голосования), тогда можно было бы. До этого новый руководитель Севастополя будет работать в качестве врио губернатора», — приводит слова Колесникова РИА Новости.

На госслужбе с 2003 года

Новый врио главы Севастополя Михаил Развожаев родился в 1980 году в Красноярске. В 2002 году он окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета (с 2004 года — КГПУ им. В.П. Астафьева).

Трудовую деятельность Развожаев начал в годы обучения в вузе в профсоюзной организации студентов КГПУ им. В.П. Астафьева.

Он продолжил образование в 2016-2017 годах, когда прошел обучение по программе Подготовки и переподготовки резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. В 2018 году Развожаев окончил Программу развития кадрового управленческого резерва.

Михаил Развожаев на встрече с Владимиром Путиным

kremlin.ru

После окончания КГПУ им. В.П. Астафьева он работал в различных коммерческих организациях, а в 2003 году поступил на госслужбу в администрацию губернатора Красноярского края, где пробыл до 2008 года.

С 2008 по 2012 годы Развожаев работал на различных руководящих должностях администрации губернатора Красноярского края, а в период с 2012 по 2014 годы он был заместителем руководителя администрации главы региона.

В 2014 году Развожаева назначили советником министра по делам Северного Кавказа. Позднее в том же году он стал заместителем главы ведомства.

В октябре-ноябре 2015 года Развожаев занимал пост врио республики Хакасия. В конце 2018 года он был избран членом центрального штаба Общероссийского народного фронта, а позднее в том же году — руководителем исполкома движения.