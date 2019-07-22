В Петербурге ограничат движение транспорта из-за мероприятий в честь Дня ВМФ

В Санкт-Петербурге ограничат движение транспорта из-за мероприятий в честь Дня Военно-морского флота России, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

25 июля с 11:00 до 12:15 и 28 июля с 10:30 до 12:15 будут разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты.

В ночь на 26 июля и в ночь на 29 июля Литейный мост разведут с 01:40 до 06:00, Троицкий — с 01:20 до 06:00, Дворцовый — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00, Благовещенский — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00.

Автомобильное движение прекратят на Адмиралтейской набережной, на Сенатской площади, Английской набережной и ряде других улиц.

28 июля будет запрещено останавливаться на Туристской улице от улицы Савушкина до Школьной улицы, на улице Савушкина от Беговой до Туристской, на Беговой улице от Школьной до Савушкина.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Санкт-Петербурге началась подготовка к Главному военно-морскому параду.