В Петербурге началась подготовка к Главному военно-морскому параду

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В акватории Невы и на Кронштадтском рейде в Санкт-Петербурге начали подготовку к Главному военно-морскому параду, сообщает телеканал «Звезда».
В Петербурге началась подготовка к Главному военно-морскому параду
  • РИА Новости

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв заявил, что будут представлены новые корабли и техника, а зрители увидят новые зрелищные эпизоды.

«Возможно, мы увеличим состав сил, принимающих участие в параде. Но, конечно же, не в ущерб плановым мероприятиям боевой подготовки», — отметил он.

В 2018 году в параде принимал участие 41 надводный корабль и подводные лодки, 38 летательных аппаратов, более 4 тыс. военнослужащих.

Ранее Пятый канал сообщал, что парад в честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда состоится 27 января 2019 года на Дворцовой площади.

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