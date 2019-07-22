Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Короткая ссылка
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
  • © Первый канал

«Ушёл из жизни журналист Денис Коновалов, шеф-редактор программы «Пусть говорят». Ушёл слишком рано, Денису было всего 29 лет», — говорится в тексте.

Коллеги рассказали, что Коновалов был настоящим профессионалом, открытым, весёлым и душевным человеком.

О причинах смерти журналиста не сообщается.

Ранее сообщалось, что народный артист БССР Август (Августин) Милованов, сыгравший в телесериале «Государственная граница», скончался в возрасте 82 лет

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить