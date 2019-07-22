Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

«Ушёл из жизни журналист Денис Коновалов, шеф-редактор программы «Пусть говорят». Ушёл слишком рано, Денису было всего 29 лет», — говорится в тексте.

Коллеги рассказали, что Коновалов был настоящим профессионалом, открытым, весёлым и душевным человеком.

О причинах смерти журналиста не сообщается.

Ранее сообщалось, что народный артист БССР Август (Августин) Милованов, сыгравший в телесериале «Государственная граница», скончался в возрасте 82 лет.