На НТВ прокомментировали смерть журналиста Никиты Развозжаева
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На телеканале произошедшее назвали страшным горем, информирует ТАСС.
«Наш коллега Никита Развозжаев покончил с собой. Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Никита Развозжаев скончался в Москве.
Журналист разместил в соцсети «ВКонтакте» прощальное письмо, которое адресовал родным и близким.
Развозжаев известен тем, что 2 августа 2017 года он стал участником конфликта в парке Горького.
Во время прямого включения к нему подошёл нетрезвый мужчина и ударил его кулаком в лицо.