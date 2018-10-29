В Москве умер журналист Никита Развозжаев

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Корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев скончался в Москве. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».
В Москве умер журналист Никита Развозжаев
  • © Никита Развозжаев
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Отмечается, что информацию о смерти журналиста подтвердил Дмитрий Петров, директор ГТРК «Саратов», где корреспондент ранее работал.

На страничке Развозжаева в социальной сети «ВКонтакте» размещено прощальное письмо, адресованное родным и близким.

В сообщении он просит похоронить его в родном городе Саратове.

Развозжаев известен тем, что 2 августа 2017 года он стал участником конфликта в парке Горького. Во время прямого включения к нему подошёл нетрезвый мужчина и ударил журналиста кулаком в лицо.

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