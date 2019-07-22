Депутат Госсовета Коми найден мёртвым в своей квартире

Короткая ссылка
В Сыктывкаре нашли мёртвым в своей квартире депутата Государственного совета Коми Алексея Чупрова.
Депутат Госсовета Коми найден мёртвым в своей квартире
  • vk.com

Об этом сообщает региональное отделение СК.

Уточняется, что тело депутата обнаружили его родственники.

По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти Чупрова стала «массивная кровопотеря, развившаяся в результате порезов».

Вместе с тем следователи отмечают, что смерть депутата не носит криминального характера.

По факту обнаружения тела следователями начата процессуальная проверка.

Ранее СМИ сообщили о смерти бывшего мэра Читы Анатолия Михалёва. Он скончался на 72-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить