Депутат Госсовета Коми найден мёртвым в своей квартире

В Сыктывкаре нашли мёртвым в своей квартире депутата Государственного совета Коми Алексея Чупрова.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

Уточняется, что тело депутата обнаружили его родственники.

По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти Чупрова стала «массивная кровопотеря, развившаяся в результате порезов».

Вместе с тем следователи отмечают, что смерть депутата не носит криминального характера.

По факту обнаружения тела следователями начата процессуальная проверка.

Ранее СМИ сообщили о смерти бывшего мэра Читы Анатолия Михалёва. Он скончался на 72-м году жизни.