Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

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Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.

«Анатолий Дмитриевич скончался после продолжительной болезни», — сказал собеседник агентства.

Информацию о смерти Михалёва подтвердил врио главы городского округа «Город Чита» Андрей Ядрищенский. 

В январе Михалёв подал в отставку с поста мэра Читы. Он был главой города на протяжении почти 20 лет. 

Исполняющим обязанности главы Читы стал первый заместитель подавшего в отставку мэра Андрей Ядрищенский. Как отмечается, полномочия депутатов действующего созыва истекают в сентябре 2019 года.

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