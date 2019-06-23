Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
«Анатолий Дмитриевич скончался после продолжительной болезни», — сказал собеседник агентства.
Информацию о смерти Михалёва подтвердил врио главы городского округа «Город Чита» Андрей Ядрищенский.
В январе Михалёв подал в отставку с поста мэра Читы. Он был главой города на протяжении почти 20 лет.
Исполняющим обязанности главы Читы стал первый заместитель подавшего в отставку мэра Андрей Ядрищенский. Как отмечается, полномочия депутатов действующего созыва истекают в сентябре 2019 года.