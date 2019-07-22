Юрист прокомментировал размещение штаба Навального в подвале дома

Юрист, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.

«Это нарушение скорее не избирательного права, а жилищных прав соответствующих граждан. По-хорошему, если помещение используется для целей избирательной кампании, за него должна проходить оплата, всё пропорционально. Если кандидат снимает для целей избирательной кампании какое-то помещение, он должен оплатить его аренду за счёт средств избирательного фонда, если помещение снимают несколько кандидатов, они должны оплатить его пропорционально», — объяснил Игнатов.

По словам юриста, помещение может быть использовано в целях избирательной кампании бесплатно только в том случае, если оно государственное или муниципальное.

«Но тогда есть требование о том, что и всем остальным кандидатам должны быть предоставлены такие помещения. Если же это частная собственность, то тут играет роль договор об условиях между кандидатом и собственником... И есть положение о том, что любым физическим и юридическим лицам запрещено оказывать прямую или косвенную финансовую поддержку кандидату в обход его фонда, то есть предоставлять что-то бесплатно, если это имеет определённую стоимость», — заключил он.

Ранее сообщалось, что жители дома на Рождественском бульваре обратились в правоохранительные органы в связи с тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.

По мнению владельцев квартир, аренда помещения была оформлена по личной инициативе председателя ТСЖ Михаила Шульмана, мужа известного политолога, преподавателя РАНХиГС, члена СПЧ при президенте России Екатерины Шульман.

Подробнее — в материале RT.