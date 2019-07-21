Посёлок в Оренбуржье подготовлен к эвакуации из-за горения травы

Посёлок Акжарское в Оренбургской области находится под угрозой из-за загоревшейся сухой травы. Для эвакуации жителей подготовлены автобусы.

«Поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории Ясненского городского округа. Происходит стремительное распространение огня по фронту 4 км. Создалась угроза распространения огня на Акжарское», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что пункт временного размещения в городе Ясном вместимостью 400 человек готов в случае необходимости принять граждан.

В конце июня в Оренбургской области из-за возгорания сухой травы произошёл природный пожар вблизи государственной границы с Казахстаном.