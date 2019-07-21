В МЧС заявили об уходе воды из зоны паводка в Пермском крае
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.
«Все территории муниципальных образований освободились от воды», — указывается в заявлении.
По данным спасателей, в Гайнском районе остаётся размытым один участок автомобильной дороги, в результате чего затруднён проезд легкового транспорта к одному населённому пункту.
27 июня в Иркутской области начались сильные паводки. По последним данным, жертвами стихии стали 25 человек. В зоне бедствия оказалось почти 11 тыс. домов, в них проживали более 34 тыс. человек.
Уроженец Иркутска музыкант Денис Мацуев в беседе с НСН прокомментировал паводок в Иркутской области.