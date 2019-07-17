В ещё одном районе Пермского края ввели режим ЧС

В МЧС Пермского края заявили о введении режима чрезвычайной ситуации в Гайнском районе региона.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В результате дождевого паводка в посёлке Сейва Гайнского района подтоплены 24 придомовые территории... Органами местного самоуправления для звеньев территориальной подсистемы РСЧС введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — указывается в сообщении.

В МЧС добавили, что эвакуация населения не требуется.

Как сообщает РИА Новости, до этого подтопления были зафиксированы в Бардымском, Сивинском, Кудымкарском и Юрлинском муниципальных районах Пермского края.

Ранее стало известно, что число госпитализированных из-за наводнения в Иркутской области возросло до 647.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Иркутской области.