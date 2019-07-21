Один человек погиб при пожаре в доме-интернате для престарелых в Брянской области

Один человек погиб в результате возгорания в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В населённом пункте Дарковичи произошло возгорание в одной из комнат дома-интерната для престарелых и инвалидов... погиб один человек», — сказал собеседник.

Уточняется, что общая площадь пожара составила 25 кв. м.

В настоящий момент выясняются обстоятельства пожара.

Ранее в Магнитогорске произошло возгорание в подвале психоневрологической больницы №5. До прибытия спасателей из медицинского учреждения были эвакуированы 146 человек.

1 июля URA.RU передавало, что в жилом доме в Нижневартовске из-за пожара были эвакуированы 66 человек.