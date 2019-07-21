Один человек погиб при пожаре в доме-интернате для престарелых в Брянской области

Короткая ссылка
Один человек погиб в результате возгорания в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области.
Один человек погиб при пожаре в доме-интернате для престарелых в Брянской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В населённом пункте Дарковичи произошло возгорание в одной из комнат дома-интерната для престарелых и инвалидов... погиб один человек», — сказал собеседник.

Уточняется, что общая площадь пожара составила 25 кв. м.

В настоящий момент выясняются обстоятельства пожара.

Ранее в Магнитогорске произошло возгорание в подвале психоневрологической больницы №5. До прибытия спасателей из медицинского учреждения были эвакуированы 146 человек.

1 июля URA.RU передавало, что в жилом доме в Нижневартовске из-за пожара были эвакуированы 66 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить