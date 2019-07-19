В Магнитогорске произошёл пожар в психоневрологической больнице

В Магнитогорске произошло возгорание в подвале психоневрологической больницы №5.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

По данным пресс-центра ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 21:11 мск 18 июля.

«Учитывая особенности объекта... силы и средства были автоматом направлены по повышенному номеру сложности. До прибытия спасателей из больницы были эвакуированы 146 человек, в том числе лежачие больные и девять человек персонала», — указали в МЧС.

Отмечается, что пожарные оперативно справились с возгоранием, после чего все пациенты вернулись в медучреждение.

Ранее URA.RU передавало, что в жилом доме в Нижневартовске из-за произошедшего пожара были эвакуированы 66 человек.