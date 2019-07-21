СМИ рассказали о новом виде туризма в России

В России появился новый вид туризма — так называемые bleisure-путешествия, которые подразумевают совмещение деловой поездки с отдыхом, сообщает «Российская газета».

Как отмечает издание, отправляющийся в командировку сотрудник по своей инициативе продлевает пребывание в городе, который посетил по работе.

В агентстве делового туризма «Аэроклуб» уточнили, что за последние пять лет спрос на bleisure-путешествия по стране вырос более чем на 40%.

Как выяснили специалисты, чаще всего свои деловые поездки по России продлевают работники добывающей, обрабатывающей промышленности, а также энергетики.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил влияние упрощения визового режима на турпотоки.

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что Крым, Сочи и Анапа, а также курорты Болгарии, Греции и Турции признаны самыми бюджетными направлениями для отдыха в начале августа.