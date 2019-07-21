СМИ рассказали о новом виде туризма в России

Короткая ссылка
В России появился новый вид туризма — так называемые bleisure-путешествия, которые подразумевают совмещение деловой поездки с отдыхом, сообщает «Российская газета».

Как отмечает издание, отправляющийся в командировку сотрудник по своей инициативе продлевает пребывание в городе, который посетил по работе.

В агентстве делового туризма «Аэроклуб» уточнили, что за последние пять лет спрос на bleisure-путешествия по стране вырос более чем на 40%.

Как выяснили специалисты, чаще всего свои деловые поездки по России продлевают работники добывающей, обрабатывающей промышленности, а также энергетики.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил влияние упрощения визового режима на турпотоки.

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что Крым, Сочи и Анапа, а также курорты Болгарии, Греции и Турции признаны самыми бюджетными направлениями для отдыха в начале августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить