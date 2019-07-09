Названы самые бюджетные направления для отдыха в начале августа

Крым, Сочи и Анапа, а также курорты Болгарии, Греции и Турции признаны самыми бюджетными направлениями для отдыха в начале августа, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Ассоциации туроператоров России.

Специалисты проанализировали минимальные цены на пакетные туры на двоих продолжительностью десять ночей и вылетом в период с 26 по 29 июля по наиболее востребованным летним пляжным направлениям.

В Крыму, например, можно отдохнуть от 30—40 тыс. рублей. В Сочи самый дешёвый пакетный пляжный тур обойдётся в 35,5 тыс., в Анапе — около 40 тыс.

Минимальная стоимость тура в Болгарию, Грецию и Турцию оценивается от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил влияние упрощения визового режима на турпотоки.