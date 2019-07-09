Названы самые бюджетные направления для отдыха в начале августа

Короткая ссылка
Крым, Сочи и Анапа, а также курорты Болгарии, Греции и Турции признаны самыми бюджетными направлениями для отдыха в начале августа, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Ассоциации туроператоров России.
Названы самые бюджетные направления для отдыха в начале августа
  • РИА Новости

Специалисты проанализировали минимальные цены на пакетные туры на двоих продолжительностью десять ночей и вылетом в период с 26 по 29 июля по наиболее востребованным летним пляжным направлениям.

В Крыму, например, можно отдохнуть от 30—40 тыс. рублей. В Сочи самый дешёвый пакетный пляжный тур обойдётся в 35,5 тыс., в Анапе — около 40 тыс.

Минимальная стоимость тура в Болгарию, Грецию и Турцию оценивается от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил влияние упрощения визового режима на турпотоки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить