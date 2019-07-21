Опрос показал отношение россиян к возвращению курилок в аэропорты

Большинство россиян (81%) выступают за то, чтобы комнаты для курения были возвращены в «чистые зоны» аэропортов страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом путешествий Туту.ру.

«Тех, кто против курилок, оказалось всего 21%. Они считают, что курильщики должны терпеть», — рассказали исследователи.

Как сообщает РИА Новости, в опросе приняли участие около 2 тысяч путешественников из разных регионов России.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв прокомментировал в беседе с RT проект о возвращении курилок в аэропорты.