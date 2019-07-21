Опрос показал отношение россиян к возвращению курилок в аэропорты
«Тех, кто против курилок, оказалось всего 21%. Они считают, что курильщики должны терпеть», — рассказали исследователи.
Как сообщает РИА Новости, в опросе приняли участие около 2 тысяч путешественников из разных регионов России.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов.
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв прокомментировал в беседе с RT проект о возвращении курилок в аэропорты.