В транспортной полиции оценили возможность возвращения мест для курения в аэропорты

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Начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН оценил возможность возвращения мест для курения в аэропорты.
В транспортной полиции оценили возможность возвращения мест для курения в аэропорты
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Наверное, неправильно, что воздушный транспорт ранее отказался от предоставления специально оборудованных мест для курения. Гражданам бывает сложно выйти за пределы большого аэропорта. Соответственно, вырастает количество нарушений, что приносит больший вред окружающим», — заявил он.

По его словам, таких проблем нет на железнодорожных станциях, где места для курения определены, обозначены соответствующими указателями и оборудованы противопожарными урнами.

Как рассказал Калинкин, за пять месяцев 2019 года выявлено 24 тыс. курильщиков, нарушающих общественный порядок. Штрафов выписано на сумму около 5 млн рублей.

В январе Министерство здравоохранения России предложило Государственной думе отклонить законопроект о возвращении помещений для курения в аэропортах.

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