В транспортной полиции оценили возможность возвращения мест для курения в аэропорты

Начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН оценил возможность возвращения мест для курения в аэропорты.

«Наверное, неправильно, что воздушный транспорт ранее отказался от предоставления специально оборудованных мест для курения. Гражданам бывает сложно выйти за пределы большого аэропорта. Соответственно, вырастает количество нарушений, что приносит больший вред окружающим», — заявил он.

По его словам, таких проблем нет на железнодорожных станциях, где места для курения определены, обозначены соответствующими указателями и оборудованы противопожарными урнами.

Как рассказал Калинкин, за пять месяцев 2019 года выявлено 24 тыс. курильщиков, нарушающих общественный порядок. Штрафов выписано на сумму около 5 млн рублей.

В январе Министерство здравоохранения России предложило Государственной думе отклонить законопроект о возвращении помещений для курения в аэропортах.