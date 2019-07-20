Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море

Большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога» Кольской флотилии Северного флота в составе корабельной десантной группы провели учения на полигонах в Баренцевом море.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы флота.

В рамках учений экипажи кораблей выполнили артиллерийскую стрельбу по морским и видимым наземным целям.

Также они произвели расстрел макета плавающей мины и поучаствовали в учении по противовоздушной обороне с выполнением боевой стрельбы по имитированной воздушной цели.

После этого корабли провели учения по организации минных постановок.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что истребители Су-27 и Су-30 поразили наземные цели условного противника на полигоне Чауда под Феодосией.