Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы флота.
В рамках учений экипажи кораблей выполнили артиллерийскую стрельбу по морским и видимым наземным целям.
Также они произвели расстрел макета плавающей мины и поучаствовали в учении по противовоздушной обороне с выполнением боевой стрельбы по имитированной воздушной цели.
После этого корабли провели учения по организации минных постановок.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что истребители Су-27 и Су-30 поразили наземные цели условного противника на полигоне Чауда под Феодосией.