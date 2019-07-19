Фрегат «Адмирал Макаров» и комплекс «Утёс» провели учебные стрельбы
«В акватории Чёрного моря проведено плановое совместное учение между корабельным силами и противокорабельным ракетным комплексом шахтного базирования «Утёс», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно плану учений, личному составу «Утёса» была поставлена задача обнаружить в море отряд кораблей условного противника и применить по нему ракетное оружие.
В свою очередь, экипажу «Адмирала Макарова» необходимо было запеленговать средствами обнаружения ракету и обеспечить её поражение путём выполнения стрельбы из ЗРК «Штиль».
В ходе манёвров боевой расчёт комплекса «Утёс» выполнил ракетную стрельбу ракетой-мишенью «Прогресс», а корабельные боевые расчёты успешно поразили цель на заданной дистанции и высоте двумя пусками управляемых ракет, рассказали в ведомстве.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что истребители Су-27 и Су-30 поразили наземные цели условного противника на полигоне Чауда под Феодосией.