Фрегат «Адмирал Макаров» и комплекс «Утёс» провели учебные стрельбы

В Чёрном море состоялись учебные ракетные стрельбы боевых расчётов российского фрегата «Адмирал Макаров» и берегового ракетного комплекса «Утёс». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

«В акватории Чёрного моря проведено плановое совместное учение между корабельным силами и противокорабельным ракетным комплексом шахтного базирования «Утёс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно плану учений, личному составу «Утёса» была поставлена задача обнаружить в море отряд кораблей условного противника и применить по нему ракетное оружие.

В свою очередь, экипажу «Адмирала Макарова» необходимо было запеленговать средствами обнаружения ракету и обеспечить её поражение путём выполнения стрельбы из ЗРК «Штиль».

В ходе манёвров боевой расчёт комплекса «Утёс» выполнил ракетную стрельбу ракетой-мишенью «Прогресс», а корабельные боевые расчёты успешно поразили цель на заданной дистанции и высоте двумя пусками управляемых ракет, рассказали в ведомстве.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что истребители Су-27 и Су-30 поразили наземные цели условного противника на полигоне Чауда под Феодосией.