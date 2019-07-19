Фрегат «Адмирал Макаров» и комплекс «Утёс» провели учебные стрельбы

Короткая ссылка
В Чёрном море состоялись учебные ракетные стрельбы боевых расчётов российского фрегата «Адмирал Макаров» и берегового ракетного комплекса «Утёс». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

«В акватории Чёрного моря проведено плановое совместное учение между корабельным силами и противокорабельным ракетным комплексом шахтного базирования «Утёс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно плану учений, личному составу «Утёса» была поставлена задача обнаружить в море отряд кораблей условного противника и применить по нему ракетное оружие.

В свою очередь, экипажу «Адмирала Макарова» необходимо было запеленговать средствами обнаружения ракету и обеспечить её поражение путём выполнения стрельбы из ЗРК «Штиль».

В ходе манёвров боевой расчёт комплекса «Утёс» выполнил ракетную стрельбу ракетой-мишенью «Прогресс», а корабельные боевые расчёты успешно поразили цель на заданной дистанции и высоте двумя пусками управляемых ракет, рассказали в ведомстве.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что истребители Су-27 и Су-30 поразили наземные цели условного противника на полигоне Чауда под Феодосией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить