Неполадки с кондиционером могли стать причиной ЧП в Шереметьеве

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Задымление самолёта в аэропорту Шереметьево, вероятно, произошло из-за того, что пары гидравлической жидкости и масла попали в систему кондиционирования. Об этом сообщает РИА Новости.
Неполадки с кондиционером могли стать причиной ЧП в Шереметьеве
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елены Марковской, следов возгорания и пожара не обнаружено.

Ранее сообщалось, что самолёт, который должен был вылететь из Москвы в Ереван, прекратил взлёт в аэропорту Шереметьево из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов.

Позднее стало известно о госпитализации двух человек в связи с ЧП.

СК и прокуратура начали проверку по факту инцидента.



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