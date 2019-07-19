Неполадки с кондиционером могли стать причиной ЧП в Шереметьеве

Задымление самолёта в аэропорту Шереметьево, вероятно, произошло из-за того, что пары гидравлической жидкости и масла попали в систему кондиционирования. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елены Марковской, следов возгорания и пожара не обнаружено.

Ранее сообщалось, что самолёт, который должен был вылететь из Москвы в Ереван, прекратил взлёт в аэропорту Шереметьево из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов.

Позднее стало известно о госпитализации двух человек в связи с ЧП.

СК и прокуратура начали проверку по факту инцидента.





