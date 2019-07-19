Неполадки с кондиционером могли стать причиной ЧП в Шереметьеве
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- РИА Новости
По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елены Марковской, следов возгорания и пожара не обнаружено.
Ранее сообщалось, что самолёт, который должен был вылететь из Москвы в Ереван, прекратил взлёт в аэропорту Шереметьево из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов.
Позднее стало известно о госпитализации двух человек в связи с ЧП.
СК и прокуратура начали проверку по факту инцидента.