Два человека госпитализированы после инцидента в Шереметьеве

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RT
После инцидента с самолётом, который должен был вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Ереван, были госпитализированы два человека. Об этом сообщила директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Два человека госпитализированы после инцидента в Шереметьеве
  • РИА Новости

«Рейс N4 447 авиакомпании Nordwind Airlines (резервным бортом. — RT) вылетел в 05:32 мск по маршруту «Москва — Ереван», на вылет зарегистрировано 145 пассажиров, 28 пассажиров приняли решение об отмене перелёта, в их числе два пассажира, которые были госпитализированы в клинику», — цитирует РИА Новости Захаренкову.

Ранее сообщалось, что самолёт, который должен был вылететь из Москвы в Ереван, прекратил взлёт в аэропорту Шереметьево из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов

Росавиация создала комиссию по расследованию причин этого инцидента.

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