В Шереметьеве рассказали подробности инцидента с самолётом

Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова рассказала подробности инцидента с самолётом, который должен был вылететь из Москвы в Ереван.

«Пассажирский рейс N4 477 авиакомпании Nordwind в 0:57 мск начал плановый вылет по маршруту Москва — Ереван. Во время разбега по взлётно-посадочной полосе внутри пассажирского салона возникло задымление», — цитирует РИА Новости Захаренкову.

Она сообщила, что командир воздушного судна «доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение о прерывании взлёта, после чего освободил полосу и остановил самолёт на рулежной дорожке», при этом, по её словам, «возгорания на борту судна не было».

Она подчеркнула, что «после получения сигнала тревоги в аэропорту Шереметьево незамедлительно была обеспечена аварийно-спасательная операция, на место происшествия прибыли службы аэропорта» и «службы аэропорта Шереметьево в кратчайшие сроки обеспечили необходимые мероприятия по оказанию помощи пассажирам и ликвидации последствий».

Ранее сообщалось, что самолёт, который должен был вылететь из Москвы в Ереван, прекратил взлёт в аэропорту Шереметьево из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов. В МЧС сообщили, что при эвакуации с самолёта пострадали восемь человек.

Росавиация создала комиссию по расследованию причин этого инцидента.