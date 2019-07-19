СК и прокуратура начали проверку после ЧП в Шереметьеве

Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту задымления на борту самолёта в московском аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает ТАСС.

Как указала агентству представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, в настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сказала она.

При этом представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова указала, что сотрудники ведомства организовали «плановую проверку наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево, в ходе которой будет дана оценка и этому авиационному событию».

Ранее сообщалось, что самолёт, который должен был вылететь из Москвы в Ереван, прекратил взлёт в аэропорту Шереметьево из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов. Позднее стало известно о госпитализации двух человек в связи с ЧП.

Росавиация создала комиссию по расследованию причин этого инцидента.