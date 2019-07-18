В Госдуме заявили о важности принятия законов о шпионских устройствах

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Александра Селюкова
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал принятие законопроектов, уточняющих понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
В Госдуме заявили о важности принятия законов о шпионских устройствах
  • РИА Новости

«Это был крайне важный законопроект, который мы приняли в третьем чтении. Надеемся, что Совет Федерации быстро его утвердит, а президент максимально быстро подпишет. Этот законопроект направлен на исключение возможности возбуждения уголовных дел в отношении наших граждан по абсолютно глупым и надуманным основаниям», — сказал депутат.

Он также отметил, что закон должен исключить привлечение граждан России к уголовной ответственности за покупку бытовых приборов, которые ранее приравнивали к специальному оборудованию для слежения и получения информации.

«Поэтому это большое дело, мы несколько лет об этом говорили, боролись, предлагали как можно быстрее принять этот закон, и я рад, что он принят сегодня в третьем чтении», — добавил Свинцов.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

Поправки были внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

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