В ГГО заявили о высокой скорости потепления в России

Научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова (ГГО) Андрей Киселев заявил, что потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в мире.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Потепление на всей территории России, в том числе и в Арктике, идёт интенсивнее, чем во всём мире, — в 2,5 раза. В среднем по земному шару потепление составляет 0,18 °С на десятилетие, для России это 0,48 °С на десятилетие», — сказал он.

По его словам, потепление приводит не только к увеличению температуры, но и к росту числа опасных природных явлений, включая засухи и штормы.

«Таяние вечной мерзлоты — а две трети территории России стоит на вечной мерзлоте — приведёт к изменениям грунта и техногенным катастрофам», — добавил Киселев.

Также он отметил, что в стране в связи с жарой увеличится число лесных пожаров.

Ранее синоптики заявили, что за последние 30 лет в Москве в полтора раза выросло количество обильных дождей.

19 июня сообщалось, что американские учёные выяснили, что с начала XXI века ускорилось таяние ледников на вершинах Гималаев.