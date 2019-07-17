В Госдуме прокомментировали возможность выдачи электронных паспортов

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал RT заявление вице-премьера России Максима Акимова о том, что в 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта.

«Можно только приветствовать усилия правительства в области цифрового развития нашей страны и той части экономики, которая напрямую зависит от органов власти, — выдача документов, справок, информации и так далее. Мы должны двигаться ко всему цифровому. В перспективе могут уйти в прошлое все бумажные документы, и найти необходимую информацию о человеке можно будет по биометрическим данным», — считает депутат.

По его словам, переход на цифровые документы необходим для упрощения жизни граждан.

«Возможно, в скором времени это будет одна карточка, которая будет включать в себя все удостоверения и документы — права, паспорт, банковские карты», — сказал Свинцов.

Ранее Акимов заявил, что в 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта.